Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 марта: плюс 68 заболевших за сутки

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за все время выявило 37416 случаев заболевания коронавирусом. Фото: "КП" Архив

В Крыму в настоящее время от коронавируса на амбулаторном лечении находится 446 человек, в стационарах от COVID-19 и пневмонии лечатся 1357 пациентов.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за все время выявило 37416 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 34982 человека.

Фото: Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 68 человек, у 9 из них не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 53 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в Республике на коронавирус протестировали 3284 человека. Выздоровели за сутки 23 человека, а за все время с начала пандемии - 34 928.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50