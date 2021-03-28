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Коронавирус Covid-1928 марта 2021 11:00

Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 марта: плюс 68 заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 марта
Степан ОСТИНОВ
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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за все время выявило 37416 случаев заболевания коронавирусом.

Фото: "КП" Архив

В Крыму в настоящее время от коронавируса на амбулаторном лечении находится 446 человек, в стационарах от COVID-19 и пневмонии лечатся 1357 пациентов.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю за все время выявило 37416 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 34982 человека.

Фото: Минздрав РК

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В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 68 человек, у 9 из них не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 53 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в Республике на коронавирус протестировали 3284 человека. Выздоровели за сутки 23 человека, а за все время с начала пандемии - 34 928.

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