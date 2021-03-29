Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 марта: за сутки 73 новых заболевших

С начала пандемии в Крыму выявили 37489 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 469 человек, в стационарах лечатся 1371 человек с ковидом и пневмонией.

С начала пандемии в Крыму выявили 37489 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 34988 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 28 марта в Крыму зарегистрировали 73 случая коронавируса, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завезли из-за границы.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 1902 человека. Выздоровели с начала пандемии 34 988 человек, за последние сутки – 6.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 29 марта в городе-герое зарегистрировали 49 новых случаев заболевания коронавирусом. 26 человек выписаны, один скончался.

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 138 человек. В настоящий момент выздоровели 12 157 человек, 561 умер.

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