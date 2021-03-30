Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 марта: за сутки 69 новых заболевших

С начала пандемии на полуострове зарегистрировали 37558 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 413 человек, в стационарах продолжают находиться 1402 заболевших ковидом и пневмонией.

С начала пандемии на полуострове зарегистрировали 37558 положительных на Covid-19, а с выздоровлением выписано 35078.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в республике выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Из них три человека переносят болезнь без симптомов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также отметил, что 58 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, а десять заболевших ранее контактировали с ковидными больными. Один человек принес болезнь из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 423 человека. Выздоровели - 90 человек, за весь период - 35 078 человек.

СЕВАСТОПОЛЬ

На утро 29 марта в городе-герое зарегистрировали 49 новых случаев заболевания коронавирусом. 26 человек выписаны, один скончался.

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 138 человек. В настоящий момент выздоровели 12 157 человек, 561 умер.

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