Новые люди предложили закупать у фермеров продукты для школ Крыма

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Об этом в ходе круглого стола, посвящённого проблемам организации детского питания, сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество. Одним из первых регионов, где могут внедрить программу, может стать Крым.

30 марта прошёл круглый стол, посвящённый организации школьного питания. Участники сошлись во мнении, что система нуждается в реформировании: действующее законодательство не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги.

Федеральный закон «О закупках» ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками. «В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, – пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия».

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

При это администрации школ не могут напрямую заключать контракты с местными фермерскими хозяйствами, а вынуждены закупить продукты у комбинатов питания, зачастую расположенных далеко от школ и детских садов.

Между тем, как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подтвердил, что качество питания ребёнка напрямую влияет на его физическое и психическое здоровье.

Существенно повысить качество жизни россиян поможет комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Для этого нужно изменить законодательство, поставив во главу угла не цену, а качество продуктов и их полезность для детского организма.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Из меню предлагается убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть в меню замену коровьему молоку для тех, кто не переносит лактозу - растительное или миндальное молоко.

Впрочем, качественное – не всегда дорогое. «Новые люди» уверены, что им удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт государственной поддержки местных производителей, например, у фермеров Крыма. Поможет в этом и расширение функций родительских советов: они имеют полное право контролировать и состав меню, и разумность цен. При этом фотографии блюд для школьный столовых предлагается добавить в электронные дневники, чтобы родители и дети могли узнать поставщика и состав каждого блюда, оценить его качество.

Ещё одно новшество – организация питания в формате «шведских столов», где представлены только полезные продукты. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в Татарстане.

“Мы последовательно выступаем за сохранение здоровья людей. Основы иммунитета закладываются в детстве. Поэтому мы серьезно подошли к вопросу, подключили к разработке программы здорового питания и родителей школьников, и врачей. Уверена, что жители Крыма нас поддержат, а если кто-то хочет дополнить программу - приходите в наш штаб, мы готовы услышать каждого”, - отмечает руководитель отделения партии в Крыму Анна Трофименко.

При этом она подчеркнула, что жители Крыма могут рассказать о работе школьных столовых активистам штаба партии, чтобы вместе разработать предложения по улучшению партийной программы школьного питания.