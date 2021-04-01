Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 апреля: плюс 79 заболевших за сутки

С начала пандемии в республике выявили 37 712 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 274 человека. В стационарах лечатся 1340 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, с начала пандемии в республике выявили 37 712 человек с коронавирусом, выздоровели после ковида 35 418 пациентов (165 – за последние сутки). 1075 человек с начала пандемии, к сожалению, скончались (шесть – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 31 марта зарегистрировали 79 случаев коронавируса, из них 17 человек переносят инфекцию бессимптомно. 58 человек из общего количества инфицированных обратились за медпомощью сами, 19 ранее контактировали с зараженными, двое привезли инфекцию из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2581 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 1 апреля сделали прививку от коронавируса 21 277 человек. Второй этап вакцинации прошли 13 425 жителей региона, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

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