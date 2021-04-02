Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 апреля: плюс 78 заболевших за сутки

В Крыму идет незначительный рост распространения коронавируса Фото: Архив "КП"

По состоянию на утро 2 апреля в Крыму на амбулаторном лечении находятся 241 больных коронавирусной инфекцией, в стационарах с диагнозом «ковид» и «пневмония» – 1357 человек.

С начала периода наблюдений управлением Роспотребнадзора выявлено 37 тысяч 790 положительных проб на COVID-19, выписаны с выздоровлением 35 тысяч 519 пациентов, из них 101 за последние сутки. Скончались 1081 человек, в том числе 6 за сутки.

Данные Минздрава РК о заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 8 - с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубеж.

Лаборатории исследовали на ковид пробы 3 тысяч 340 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 42 человека, умерли двое пациентов. Всего с начала периода наблюдений выявлено 13 тысяч 293 инфицированных. Выздоровели 12 тысяч 274 человека, 566 умерли.

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