Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 апреля: плюс 81 заболевший за сутки

С начала периода пандемии в Крыму выявили 37871 заболевших Фото: Александра Тимощенко

На полуострове за последние сутки, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 236 человек, на стационарном - 1355.

С начала периода пандемии межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму всего выявили 37871 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 35592.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава по РК

На утро 3 апреля в Крыму выявили 81 случай коронавирусной инфекции. По информации главы республики Сергея Аксенова, 11 заболевших переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 54 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил глава Крыма.

Также за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2706 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 42 человека, умерли двое пациентов. Всего с начала периода наблюдений выявлено 13 тысяч 293 инфицированных. Выздоровели 12 тысяч 274 человека, 566 умерли.

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