Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 апреля: плюс 81 заболевший за сутки

С начала периода пандемии в Крыму выявили 37871 заболевших
Фото: Александра Тимощенко
На полуострове за последние сутки, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 236 человек, на стационарном - 1355.
С начала периода пандемии межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму всего выявили 37871 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 35592.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Минздрава по РК
На утро 3 апреля в Крыму выявили 81 случай коронавирусной инфекции. По информации главы республики Сергея Аксенова, 11 заболевших переносят болезнь без симптомов.
- Из общего количества заболевших 54 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил глава Крыма.
Также за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2706 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 42 человека, умерли двое пациентов. Всего с начала периода наблюдений выявлено 13 тысяч 293 инфицированных. Выздоровели 12 тысяч 274 человека, 566 умерли.
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