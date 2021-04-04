Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 апреля: еще 84 заболевших за сутки

В Крыму продолжается прививочная кампания Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 278 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1375 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии было выявлено 37955 положительных на Covid-19. Выписали с выздоровлением 35603 пациентов (11 – за последние сутки). Умерли за весь период от коронавируса 1092 человека (пять – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму зарегистрировали 84 случая коронавируса. Из них 9 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

60 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 23 – ранее контактировали с заболевшими. Один зараженный прибыл из-за рубежа.

За сутки в лабораториях Крыма обследовали на коронавирус 3402 человека.

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На утро 4 апреля зарегистрированы 36 новых случая заболевания COVID-19. По данным пресс-службы правительства города, 34 человека были выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 76 и 83 лет. С начала пандемии в городе-герое заболели коронавирусом 13 363 человека, выздоровели 12 337 человек, 569 - скончались.

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