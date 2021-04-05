Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 апреля: еще 86 заболевших за сутки

В последнее время количество заболевших в Крыму растет Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение проходят 328 человек, на стационарном продолжают лечение 1396.

С начала пандемии было выявлено 38041 положительных на Covid-19, а с выздоровлением выписано - 35615.

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Данные Минздрава по Крыму

В последнее время количество заболевших в Крыму растет. Только за последние сутки на полуострове было зарегистрировано 86 заболевших. Из них 14 человек переносят болезнь без существенных симптомов.

- Из общего количества заболевших 42 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, - отметил глава республики Сергей Аксенов.

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Информация уточняется.

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