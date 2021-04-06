Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 апреля: 89 новых случаев за сутки

Ковид снова набирает обороты. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение проходят 300 человек, стационарное - 1415.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 38130 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 35703.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава по РК.

За 5 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 выявлен при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 307 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период - 35 703 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 33 новых случая заражения COVID-19, сообщили в правительстве города. 36 человек выздоровели. Двое умерли.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 13 431 человека. Выздоровели 12 384, 572 пациента.

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