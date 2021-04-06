Стаю собак в Старом Крыму растерзали дикие птицы

Животные были дружелюбными, их подкармливали в местном кафе Фото: Архив "КП"

Жуткая история потрясла крымчан на прошлой неделе. В лесу около Старого Крыма волонтеры нашли изувеченные трубы четырех собак. Активисты сообщают, что животных подкармливали около кафе по пути в монастырь Сурб-Хач. Хвостатые доверяли людям и не были агрессивными.

- Весь лес обшарили, нашли четыре трупа животных. На телах убитых есть предположительно пулевые отверстия, а у двух кобелей разорваны анусы. Возможно, их изнасиловали тупым предметом. Глаза выколоты, а пасть у собак перевязана их же кишками. Возможно, изъятие органов животных было проведено при жизни. Внутри тел животных пустота, - такое сообщение опубликовали волонтеры в соцсетях.

В таком состоянии волонтеры нашли собак. Фото: "Шанс". Помощь бездомным животным в г. Старый Крым/"Вконтакте"

Конечно, ситуация получила огласку, и ею заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники ОМВД России по Кировскому району начали проводить проверку по этому факту.

- К проведению проверки были привлечены специалисты региональной государственной ветеринарной лаборатории Симферополя. Согласно предварительным результатам исследования тел, специалисты не обнаружили признаков истязании животных, а также ранении в ходе использования оружия. Установлено, что повреждения на телах погибших собак произведены птицами после их гибели, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

У животных выколоты глаза. Фото: Фото: «Шанс». Помощь бездомным животным в г. Старый Крым/«Вконтакте»

Сегодня проверка по заявлению волонтеров продолжается. Люди сомневаются, что такие увечья нанесли именно птицы. Они уверены, что над собаками поиздевались живодеры.

Чтобы узнать, действительно ли птицы способны на такое, «Комсомолка» обратилась за разъяснениями к орнитологу.

- Павшими животными питаются в основном черные грифы и белоголовые сипы. Внутренности обычно поедают сипы. Они засовывают голову в тело трупа и могут выедать внутренние органы. У грифов более мощный клюв, эти птицы лучше разрывают покровы животных. Так что такие увечья могли нанести и птицы. Конечно, в этом также могут помочь и лисы. Они тоже разрывают покровы павших животных, - сообщил орнитолог Владимир Кучеренко, ассистент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета.

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