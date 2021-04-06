Сотрудника управления МВД по Симферополю подозревают в получении взятки в 7,5 миллиона рублей

Полицейский задержан, его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством РФ Фото: архив "КП"

Высокопоставленного сотрудника управления МВД по Симферополю подозревают в получении взятки. Полицейский получил 7,5 миллиона рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу, возбужденному ранее.

Как сообщили КП-Крым в силовых структурах республики, по этому факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и руководители высокопоставленного сотрудника.

По информации «Комсомолки», задержан начальник следственного управления симферопольского УМВД Никита Мельников. Незаконное вознаграждение он хотел получить за организацию проверок в отношении бывших владельцев фирмы сферы сельского хозяйства.

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