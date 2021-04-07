Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 апреля: 88 новых случаев за сутки

За последние сутки зарегистрировано 88 случаев заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение проходят 262 человека, стационарное - 1423.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 38 218 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 35 813.

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Данные Минздрава РК

За 6 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 88 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 63 выявлено при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 310 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 110 человек, выздоровевших за весь период - 35 813 человек.

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