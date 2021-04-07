Власти Крыма хотят засудить Порошенко за водную и энергетическую блокаду полуострова

Вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в 2014 году Фото: "КП" Архив

Крымские власти готовятся подать судебный иск к экс-президенту Украины Петру Порошенко и еще нескольким лицам, которые были причастны к водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадам полуострова.

- Первым этапом в данной работе является подготовка заявления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных физических лиц, которые совершали деяния, направленные на перекрытие Северо-Крымского канала, а также организацию энергетической, продовольственной и транспортной блокад, - говорит Сергей Трофимов, глава комитета по законодательству Госсовета РК. - Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко (народный депутат Украины – ред.), Рефата Чубарова (глава меджлиса* - ред.), Мустафы Джемилева (экс-глава меджлиса*- ред.), Ленура Ислямова (бывший вице-премьер Крыма – ред.) и Петра Порошенко.

По его словам, за такие действия предусматривается уголовная ответственность. И это прописано не только в российском законодательстве, но и в законах Украины. Поэтому Сергей Трофимов считает, что правоохранительным органам соседнего государства тоже нужно поработать.

Эксперт отмечает, что действия, которые совершили украинские деятели в 2014-2015 годах, могут быть квалифицированы как террористический акт, содействие террористической деятельности, диверсия, создание террористического общества. Это, по словам Трофимова, конкретные статьи Уголовного кодекса РФ.

После того, как крымские власти подадут судебные иски к непосредственно причастным к блокаде, к гражданско-правовой материальной ответственности планируют привлечь физлиц и предпринимателей, которые помогли перекрыть Северо-Крымский канал.

- После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 триллиона рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд, - уточняет Сергей Трофимов.

На третьем этапе в Крыму хотят привлечь Украину к международно-правовой ответственности, поскольку были нарушены международные договора, подписанные в соседнем государстве.

Напомним, в мае 2014 года Украина перекрыла днепровскую воду, которая поступала на полуостров через Северо-Крымский канал. Это покрывало до 90% потребностей жителей Крыма. 2020 год был настолько засушливым, что на полуострове ввели графики подачи воды из-за обмеления водохранилищ. На решение водной проблемы Крыму выделят больше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Блэкаут в Крыму наступил в ноябре 2015 года, когда по инициативе Ленура Ислямова члены националистического батальона (незаконное вооруженное формирование) подорвали электроопоры на границе с полуостровом. Из-за этих действий в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС, а также веерные отключения света. В Севастополе и 876 населенных пунктах республики были отключены все потребители и объекты жизнеобеспечения.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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