Клещи в Крыму в 2021 году: Что делать при укусе

Первый пик активности клещей в Крыму - апрель-май Фото: Архив "КП"

Первый пик активности клещей в Крыму приходится на апрель-май. Кровососы уже начали активизироваться и нападать на посетителей парков и лесов. По данным крымского управления Роспотребнадзора, на 7 апреля 59 крымчан обратились в медучреждения из-за укусов клещей.

С начала года в Крыму уже зарегистрировали один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

- Большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ежегодно в Крыму проводят акарицидную обработку (меры по уничтожению клещей) мест массового пребывания людей. На начало апреля уже обезопасили участки площадью 110,5 гектаров. Но все же нужно быть внимательными и осматривать себя после прогулок по паркам, лесам и газонам. Клещ может прицепиться на руку даже во время сбора полевых цветов. Опасного паразита могут принести с прогулки и домашние животные.

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ КЛЕЩИ

- Определенную опасность для человека они представляют заражением инфекционных болезней. Большая часть среди опасных болезней - клещевой весенне-летний энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, и эти болезни несут определенную угрозу. Один и тот же паразит может нести множество инфекций, - отмечает Гафарова Мунивер, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского.

Эксперт рекомендует надевать головной убор, носить светлые тона одежды и заправлять носки в брюки. Конечно, использование специальных средств, отпугивающих клещей, не повредит.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ

Если присасывание клеща произошло, специалисты Роспотребнадзора советуют обратиться в медучреждение, чтобы определить, нет ли у вас симптомов инфекционных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. Специалисты могут определить заражение на ранней стадии. А после того, как кровососущее извлекут врачи, его нужно отнести в лабораторию.

КОНКРЕТНО

Адреса лабораторий:

г. Симферополь, ул.Набережная,67,

г.Феодосия,ул.Чкалова, 62 (видовая диагностика).

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