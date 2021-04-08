Клещи в Крыму в 2021 году: Что делать при укусе

Первый пик активности клещей в Крыму - апрель-май
Фото: Архив "КП"
Первый пик активности клещей в Крыму приходится на апрель-май. Кровососы уже начали активизироваться и нападать на посетителей парков и лесов. По данным крымского управления Роспотребнадзора, на 7 апреля 59 крымчан обратились в медучреждения из-за укусов клещей.
С начала года в Крыму уже зарегистрировали один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
- Большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно-лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма, - уточнили в Роспотребнадзоре.
Ежегодно в Крыму проводят акарицидную обработку (меры по уничтожению клещей) мест массового пребывания людей. На начало апреля уже обезопасили участки площадью 110,5 гектаров. Но все же нужно быть внимательными и осматривать себя после прогулок по паркам, лесам и газонам. Клещ может прицепиться на руку даже во время сбора полевых цветов. Опасного паразита могут принести с прогулки и домашние животные.
КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ КЛЕЩИ
- Определенную опасность для человека они представляют заражением инфекционных болезней. Большая часть среди опасных болезней - клещевой весенне-летний энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, и эти болезни несут определенную угрозу. Один и тот же паразит может нести множество инфекций, - отмечает Гафарова Мунивер, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского.
Эксперт рекомендует надевать головной убор, носить светлые тона одежды и заправлять носки в брюки. Конечно, использование специальных средств, отпугивающих клещей, не повредит.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
Если присасывание клеща произошло, специалисты Роспотребнадзора советуют обратиться в медучреждение, чтобы определить, нет ли у вас симптомов инфекционных заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. Специалисты могут определить заражение на ранней стадии. А после того, как кровососущее извлекут врачи, его нужно отнести в лабораторию.
КОНКРЕТНО
Адреса лабораторий:
г. Симферополь, ул.Набережная,67,
г.Феодосия,ул.Чкалова, 62 (видовая диагностика).
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Укус клеща: где сдать анализы, адреса лабораторий, советы врачей
Рассказываем, где можно сдать анализы в Крыму из-за укуса клеща. Приводим адреса лабораторий, советы врачей (подробнее)
Укус клеща: куда обращаться в Крыму - адреса лабораторий, советы врачей
«Комсомолка» узнала, как обезопасить себя от опасных кровососов (подробнее)