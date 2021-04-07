Константинов: Предварительное голосование – важный экзамен для «Единой России» в Крыму

Он подчеркнул, что партия «Единая Россия» уже 7 лет находится у власти в Крыму и несет огромную ответственность перед крымчанами.

«Тренировка перед выборами в Госдуму»

В крымском региональном отделении «Единой России» прошла пресс-конференция, посвященная предварительному голосованию в преддверии выборов в Государственную Думу России.

Секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов напомнил, что это единственная политическая сила, которая проводит праймериз для определения самых достойных кандидатов в депутаты парламента страны.

- Благодаря предварительному голосованию наши кандидаты уже начинают диалог со своими избирателями, общаются с людьми. Это отличная возможность построения всей политической системы в республике. Это своего рода тренировка перед выборами в Государственную Думу России. Мы хотим подойти в тонусе к главному сентябрьскому голосованию, - отметил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что партия «Единая Россия» уже 7 лет находится у власти в Крыму и несет огромную ответственность перед крымчанами.

- Мы очень ценим доверие наших избирателей. Любой политический процесс, выборы – это экзамен для власти, и мы будем очень серьезно готовится к такому экзамену, - добавил спикер крымского парламента.

«Никогда нельзя отворачиваться от людей»

Уже сейчас для участия в предварительном голосовании зарегистрировались действующие депутаты Госдумы Константин Бахарев и Михаил Шеремет, депутат Госсовета РК Алексей Черняк и вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Конкуренцию им составят бизнесмены, общественники и волонтеры, что не менее важно.

По словам Владимира Константинова, участвовать в выборах могут не только члены «Единой России», но кандидаты обязательно должны быть патриотами Крыма и России, соратниками партии в деле развития региона.

- Я всегда говорю нашим молодым партийцам, волонтерам: вы должны лично что-то сделать для людей. Не партия, а лично вы. Именно поэтому волонтёрство, на мой взгляд, прямой путь для выборной должности. – подчеркнул Владимир Константинов. – Тем не менее, нужно ощущать большое желание работать для избирателей, никогда нельзя отворачиваться от людей, нужно осознавать ответственность перед ними.

Он добавил, что партия открыта для молодых, деятельных крымчан, которые хотя попробовать свои силы в политике. При этом окончательно слово, конечно, всегда остается за избирателем.

Кандидат номер один

Региональное отделение «Единой России» уже определилось с кандидатом первого номера своего списка на выборах в Госдуму – им ожидаемо станет глава Республики Сергей Аксёнов.

- Конечно, будет еще голосование. Но я не открою большое секрет, если скажу, что Сергей Валерьевич (Аксенов. – ред.) будет предложен в качестве кандидата на первое место, - рассказал Владимир Константинов. - Он остается нашим лидером в регионе, он сохранил самое важное – доверие людей. Сергей Валерьевич был и остается искренним, в нем нет фальши – и крымчане это чувствуют. По различным рейтингам, его поддержка доходит до 70%.

При этом сам секретарь РО «Единой России» пока не решил, примет ли участие в праймериз, но пообещал обсудить этот вариант с однопартийцами.

Никто не помешает волеизъявлению крымчан

Традиционно официальный Киев всегда протестует против выборов на территории Крыма и шлет дежурные ноты протеста. Тем не менее, Украина не осмелится на серьезные провокации время думских выборов в Крыму, уверен спикер парламента.

- Сейчас никто не будет бросать вызов России, особенно эта несчастная страна и та власть, которая ею руководит, потому что Украину в том виде, в котором она когда-то была, уже давно потеряли, - отметил Владимир Константинов.

Он добавил, что страны Запада заинтересованы в том, чтобы Крым фигурировал в мировой повестке только в негативном ключе. Ну а крымчане, как и всегда, проведут эту выборную кампанию собранно и мобилизовано, тем самым передав четкий месседж западным партнерам.

Главной же поддержкой в проведении выборов станет настроение крымчан, которое не изменилось со времен Крымской весны

Напомним, праймериз партии «Единая Россия» пройдут в Крыму с 24 по 30 мая. По результатам голосования определятся кандидаты от партии на предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной думы РФ.