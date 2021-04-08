Под Судаком ночью загорелось трехэтажное здание: огонь тушили несколько часов

Возгорание ночью было видно практически всем жителям поселка. Фото: Наталья Кириченко/"Подслушано Судак"/"Вконтакте"

В поселке Новый Свет под Судаком ночью 8 апреля загорелось трехэтажное здание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму, возгорание произошло в 03.39 ночи на улице Голицына.

К месту происшествия через 4 минуты прибыла пожарно-спасательная поляна. Специалисты заявили, что площадь пожара составляет 550 квадратных метров. Была угроза, что огонь перекинется на соседние здания.

Пожар полностью потушили в 08.50. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Пожарные локализовали пожар в 07.20 утра, огонь не задел другие помещения.

- Всего в ликвидации ЧП задействованы от единой территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС - 101 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 48 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ЧП устраняли больше 100 человек и 27 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

По данным спасателей, пожар полностью потушили в 08.50. Жертв и пострадавших нет.

Огонь не задел другие помещения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Симферополя потушили пожар на складе

Возгорание произошло около 5 утра 2 января (подробнее)

Фото пожара на побережье Феодосии

Ночное возгорание на улице Горбачева в Феодосии потушили к утру (подробнее)