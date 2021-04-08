Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 апреля: плюс 91 заболевший за сутки

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 2654 человека Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходит 277 человек. В стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1422 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии выявлено 38 309 человек с коронавирусом, выписано – 35 886 пациентов (73 - за последние сутки). Умерли с начала пандемии от ковида 1112 человек (5 - за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 7 апреля в Крыму зарегистрирован 91 случай коронавируса, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам,из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 - ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 2654 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 8 апреля прививку от коронавируса в Севастополе получили 24 518 человек. Вторую фазу вакцинации прошли 15 626 человек. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе работают 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где есть свободные талоны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50