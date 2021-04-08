«Едва успела накрыть собой ребенка»: В Керчи на маму с коляской упало дерево

ЧП случилось 8 апреля, было штормовое предупреждение. Фото: скриншот из видео

В Керчи на маму с коляской упало сухое дерево. ЧП случилось 8 апреля в этот день на полуострове объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Бушевал сильный ветер скоростью до 22 метров в секунду.

- В районе переулка Юннатов огромное сухое дерево упало на проходившую мимо женщину с коляской. Молодая мама рассказала представителям СМИ, что гуляла у школы на детской площадке, услышала хруст, едва успела накрыть собой ребенка. Женщину с малышом накрыло ветками, коляска была сломана, - сообщили о случившемся в пресс-службе главного следуправления СК по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что годовалый малыш и его мать не пострадали.

Следователи выяснят, можно ли привлечь к уголовной ответственности лиц, ответственных за обслуживание и поддержание порядка в районе переулка Юннатов, по статье 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Следком организовал процессуальную проверку происшествия, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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