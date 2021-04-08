«Золотая Балка» впервые выпустила белое вино Wine Sauvignon

В основе ZB Wine Sauvignon - виноград первого урожая новых виноградников, посаженных весной 2017 года.

Винодельня «Золотая Балка» впервые в своей истории выпустила белое тихое вино из 100% сорта Совиньон Блан.

Новинка вышла в рамках лимитированной линейки молодых вин ZB Wine с креативными надписями на этикетках.

Поскольку премьера состоялась в разгар весны, этикетки были созданы в полном единодушии с этим романтическим сезоном. «Мысли позитивно! Если не получается - открой My Sauvignon» - призывает к актуальным действиям одна из этикеток новинки.

- Этикетки с надписями - очень комфортный формат не только для свиданий и дружеских встреч, но и для больших компаний: не нужно ломать голову над тематикой для тостов, подсказки - уже на самой бутылке, - отмечает совладелица винодельни «Золотая Балка» Снежанна Георгиева.

Этикетки с надписями - очень комфортный формат не только для свиданий и дружеских встреч, но и для больших компаний

В основе ZB Wine Sauvignon - виноград первого урожая новых виноградников, посаженных весной 2017 года.

Вино выдержано на осадке в течение трех месяцев, с применением батонажа. В нежной ароматике выражены самые яркие сортовые характеристики молодого Совиньон Блан: цветки и лепестки смородины, тона лайма, грейпфрута и экзотических фруктов.