В Крыму на Тарханкуте произошел пожар в дельфинарии

Дельфинарий в поселке Оленевка на мысе Тарханкут открылся в 2013 году. Фото: Юрий Павленко

В поселке Оленевка Черноморского района утром 8 апреля загорелась часть дельфинария. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, о пожаре спасатели узнали в 11.10 утра.

- Загорелась хозяйственная постройка, которая не эксплуатировалась. Общая площадь возгорания составила 64 квадратных метра, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. И сотрудники дельфинария, и млекопитающие остались невредимы.

Напомним, ночью 8 апреля в Крыму произошел еще один крупный пожар. В поселке Новый Свет под Судаком загорелся трехэтажный гараж в кооперативе «Сокол». Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила около 550 квадратных метров. На другие постройки огонь не распространился. Его удалось потушить в 8.50 утра.

СПРАВКА «КП»

Дельфинарий в поселке Оленевка на мысе Тарханкут открылся в 2013 году. Он включает несколько хозяйственных построек, бассейн для животных и зрительный зал на 500 посадочных мест. На момент открытия в дельфинарии числилось три черноморских афалины, а также два южноамериканских котика. Известно, что животных завезли из Украины.

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