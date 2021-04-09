Видео задержания двух исламистов, которые готовили теракт в Крыму

Задержали организаторов теракта в их доме. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

В Симферополе задержали двух молодых людей, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений крымской столицы. По данным ЦОС ФСБ, они являются сторонниками международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Граждане России 1992 и 1999 годов рождения хотели использовать самодельные взрывные устройства. Во время обыска в доме исламистов нашли элементы, которые нужны для изготовления самодельных бомб, и осколки. Кроме того, молодые люди связывались с представителями международной террористической организации и обсуждали планируемые нападения. А в телефонах у них были инструкции по изготовлению взрывчатки.

В ЦОС ФСБ уточнили, что организаторы нападения хотели выехать в Сирию транзитом через Украину и Турцию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

Осколки хотели использовать для самодельного взрывного устройства. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Одного из задержанных заключили под стражу на два месяца по решению Киевского районного суда Симферополя.

Молодого человека подозревают в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.

- Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года, - уточнили в суде.

Задержанный хотел присоединиться к террористической организации. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

По данным пресс-службы суда, мужчина исповедовала крайние, наиболее агрессивные формы ислама и призывал к «джихаду» - «священной войне» против «неверных» (представителей других религий и конфессий). Он считал идеологию терроризма правильной и начал взаимодействовать с членом «Хайят Тахрир аш-Шам»*. После этого он весь 2020 год переводил деньги на счет этой организации в качестве финансовой помощи.

*Запрещенная в России террористическая организация

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