«Из-за бугра не все видно»: Эрдогана пригласили посетить Крым

День воссоединения Крыма с Россией - народный праздник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям, депутат Государственного Совета Юрий Гемпель выразил сожаление и непонимание позиции президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившем о поддержке «Крымской платформы» после встречи с главой незалежной Владимиром Зеленским. Речь идет о непризнание воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Юрий Гемпель считает, что Эрдоган должен побывать на полуострове, чтобы не делать голословные, ничем не подтвержденные заявления о якобы имеющихся нарушениях прав национальных меньшинств.

- Президент Турции, проявив мудрость и мужественность, может просто приехать в Крым, чтобы увидеть своими глазами, что у здесь происходит, как динамично развивается регион, - сообщил КП-Крым Юрий Гемпель, отметив, что наша страна готова к открытому диалогу, который станет основой для добрососедских отношений.

- Из-за бугра не все видно, - считает Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, подчеркнув, что не речи о некой «деоккупации» Крыма. - Это покушение на территориальную целостность России.

Президент Турции проявил озабоченность и по поводу возведения Соборной мечети.

- К сожалению, строительство Соборной мечети на сегодня заморожено, но приятно, что он хочет довести объект до логического завершения, что может стать одной из причин для визита на полуостров, - сообщил крымский политик.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по итогам общенародного референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, «нет и не будет никогда».

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