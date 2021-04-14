Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в два раза

В Крыму вдвое выросла заболеваемость коронавирусом Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за последние две недели выросла в два раза. Это связано с нарушением респираторного этикета, особенно у лиц старшего возраста.

- Мы, к сожалению, в течение последних двух недель отмечаем четкую тенденцию к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией - практически в два раза, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. - Это требует особого контроля как со стороны органов власти, так и самих граждан за соблюдением масочного режима. На сегодняшний день в республике продолжает действовать масочный режим и определенные ограничения по проведению массовых мероприятий. Чтобы не вводить дополнительные ограничения, необходимо четко соблюдать установленные требования.

Среди регионов наихудшие показатели по заболеваемости в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Джанкойском районах, городах Армянск, Алушта и Феодосия. Под ударом возрастная группа 65+.

- Заболеваемость среди лиц старше 65 лет увеличилась на 50%, - указала Пеньковская.- Это требует ужесточения контроля как за переходом на дистанционную форму работы этой возрастной группы, так и переход на индивидуальные средства защиты самими гражданами не только в местах массового скопления людей, но и на открытых пространствах.

Главный санврач Крыма предостерегла жителей республики от поездок на Украину, где очень неблагоприятная ситуация по новой коронавирусной инфекции на фоне фактического отсутствия иммунизации.

- Хочу обратиться к нашим жителям: максимально ограничить передвижение на территорию Украины, - подчеркнула Пеньковская. - К сожалению, мы фиксируем значительное перемещение граждан, проживающих на территории республики, в сторону сопредельного государства и обратно из Украины.

За неделю в Крыму зарегистрировано 18 завозных случаев, из которых 15 с территории Украины, 2 - Турции, 1 из других государств.

Всего к текущему моменту в Крыму выявлено 38 тысяч 869 положительных на Covid-19. Выписаны с выздоровлением - 36 тысяч 242 человека.

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