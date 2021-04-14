«Комсомолка» наградила самых популярных мужчин и женщин Крымского полуострова

"Комсомолка" устроила настоящий праздник для победителей двух наших фотоконкурсов. Фото: "КП" Архив

В торжественной обстановке «Комсомолка» чествовала мужчин и прекрасных дам, которые заняли первое место в конкурсах «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма и Севастополя» и «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя» в 2021 году.

Ежегодные фотоконкурсы были приурочены к мужскому празднику - 23 Февраля - и Международному женскому дню. КП-Крым традиционно определила списки участников двух фотоконкурсов. Наши мужчины-защитники и прекрасные дамы боролись за победу в одной из 8 номинаций. Ну а популярность наших участников в каждой из номинаций оценивали читатели сайта КП-Крым.

Активность наших читателей превзошла все ожидания: за номинантов свои голоса отдали больше 1,6 миллиона человек. «Комсомолка» решила отметить столь оглушительный успех и лично поздравить каждого победителя наших проектов.

- Действительно наши фотоконкурсы без преувеличения можно назвать самыми популярными интернет-проектами Крыма этой весны. Невероятные цифры – 1,6 млн голосов! Это новый рекорд активности наших интернет-проектов в Крыму, - отмечает директор Симферопольского филиала «Комсомольской правды» Юлия Рудик. – Но этим рекордом мы, конечно же, обязаны участникам наших фотоконкурсов и активным читателям «Комсомолки» со всего Крыма, России и зарубежья. Мы ежедневно работаем, чтобы информировать, создавать качественные продукты и мероприятия для вас – и очень ценим вашу поддержку. Поздравляю победителей фотоконкурсов КП-Крым и надеюсь, что в будущем году наши победители вновь примут участие в проектах «Комсомолки».

Мужчины и прекрасные дамы получили именные дипломы от КП-Крым и призы от спонсоров. Фото: "КП" Архив

Торжественная церемония награждения проходила в новом симферопольском кафе «Пицца-Бар» по адресу улица Набережная имени 60 лет СССР, 69а. Гостей ждал вкусный фуршет, фотозона и главное – креативный дизайн заведения, которое официально откроется 8 мая.

- Название «Пицца-Бар» отображает концепцию нашего заведения. У нас будет пицца на дровах, огромный ассортимент вина и вкусного пива, европейская кухня и кофе-бар. Мы приглашаем всех симферопольцев и гостей города на шумную вечеринку в «Пицца-Бар», посвященную официальному открытию нашего прекрасного заведения, - соучредитель «Пицца-Бара» Алексей Бентя.

Но какой праздник - без шариков? Разноцветные воздушные шары для мероприятия любезно предоставил магазин "Шародеи".

Победители в мужском фотоконкурсе: гендиректор группы компаний «Монолит» Якуб Асанов, исполнительный директор ООО «Специализированный застройщик «РИЧ-ПЛЮС» Александр Архипенко и глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов. Фото: Архив "КП"

За расслабляющую атмосферу праздника отвечала компания Yamaguchi – постоянный партнер «Комсомольской правды-Крым». Гости могли ощутить уникальный эффект многофункционального массажного кресла от Yamaguchi.

Yamaguchi - крупнейший поставщик массажного оборудования, товаров для красоты и здоровья производства Японии. Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

Компания Yamaguchi работает в Крыму с 2017 года и уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования.

- Компания Yamaguchi, как и «Комсомольская правда» - всегда движется вперед, создает только инновационные продукты. Что касается нашего массажного кресла, которое уже оценили гости мероприятия, то это вещь, которая нужна каждому. Массажные кресла Yamaguchi предназначены не для того, чтобы решать уже появившиеся проблемы – наши массажные кресла предотвращают проблемы со здоровьем. Мы всегда стоим на страже новых технологий, поэтому любой продукт Yamaguchi позволяет приобрести, сохранить и приумножить самое ценное – здоровье, - рассказал региональный директор компании Yamaguchi в Крыму Денис Дубограй.

Генеральный партнер церенмонии награждения - компания Yamaguchi - презентовал гостям уникальное массажное кресло, эффект от которого мог оценить каждый желающий. Фото: Архив "КП"

Все победители фотоконкурсов получили именные диплом от КП-Крым и подарки от спонсоров.

Так, косметическая компания «Крымская роза» подарила нашим триумфаторам наборы натуральной крымской косметики.

Продукция «Крымской Розы» - это только качественные ингредиенты и классические, проверенные временем рецептуры, которые технологи совершенствуют с учетом современных тенденций. Новая экспертная коллекция бренда ROSA AB ORIGINE, которую получили в подарок участницы, создана на основе гидролата крымской эфиромасличной розы - настоящего эликсира красоты и молодости.

Кроме того, подарочные сертификаты победители предоставила сеть ресторанов «Мияги Family». Сеть ресторанов «Мияги Family» в Крыму уникальна тем, что здесь могут проводить время жители и гости Крыма с друзьями, семьи с детьми, персонал различных компаний.

Гости смогли пообщаться в неформальной обстановке. Фото: Архив "КП"

Также «Комсомолка» выражает благодарность Red studio за качественную съемку церемонии награждения. Компания Red studio – это профессиональная фото и видео сьемка мероприятий, производство рекламных роликов и музыкальных видео клипов.

«Комсомолка» намерена и дальше радовать крымчан креативными проектами, которые будет не менее популярны. Следите за нашими новостями, участвуйте и побеждайте вместе с КП-Крым!