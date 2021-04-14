Крымчане стали чаще расплачиваться по безналу: объем трат по карте увеличился на 50%

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Крымский бизнес постепенно начинает оживать после частичной отмены ограничений введенных во время пандемии коронавируса. Напомним, что режим повышенной готовности из-за covid-19 начал действовать в Крыму с 17 марта 2020 года. За этот период крымчане оценили преимущества безналичной оплаты за товары и услуги. Крупнейший крымский банк отмечает, что в марте текущего года общий объем безналичных платежей в терминалах РНКБ составил 11,2 миллиарда рублей. За год, по данным представителей банка, этот показатель увеличился на 51% по сравнению с мартом 2020 года. Тогда общий объем платежей по безналу составил 7,3 миллиарда рублей.

В РНКБ отметили, что на сегодня пользователи карт совершают около 500 транзакций в минуту в сети терминалов банка. Средний чек – 520 рублей.

В марте текущего года, напомним, в Крыму отменили часть ограничений по коронавирусу. И хотя сохранился запрет на проведение массовых мероприятий, жителям полуострова разрешили проводить банкеты и корпоративные мероприятия. Не запрещены и свадьбы в торжественном формате. В РНКБ фиксируют, что за март крымчане оставили в заведениях общепита больше 860 миллионов рублей, расплатившись картами. По сравнению с мартом прошлого года расплачиваться по безналу в кафе и ресторанах стали более, чем в два раза чаще – за аналогичный период 2020 года жители и гости Крыма потратили в местных кафе и ресторанах более 372 миллионов рублей.

Активный рост безналичных платежей с помощью карт отмечен в крымских отелях, гостиницах и пансионатах. Объем таких платежей увеличился практически вдвое по сравнению с мартом 2020 года и составил 418,8 миллиона рублей.

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ:

- Рост объемов безналичных расчетов свидетельствует в том числе и о том, что после всех связанных с пандемией запретов и ограничений экономика постепенно восстанавливается. В период коронавирусных ограничений все преимущества расчетов картами смогли оценить даже те, кто предпочитал наличные. Это не только удобно и быстро, но еще и безопасно, поскольку потерять бумажные деньги значительно проще, чем те, что хранятся на банковской карте.

КСТАТИ

За прошедший год сеть терминалов банка увеличилась примерно на 10 тысяч устройств и на сегодняшний день составляет более 32 000. В свою очередь, количество клиентов РНКБ, которые активно используют карты для расчетов, выросло примерно на 40% в течение года, и тенденция к росту сохраняется.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расплачиваясь картами, исчезает риск получить на сдачу фальшивую купюру. Пандемия коронавируса показала, что вероятность подхватить инфекцию в людных местах достаточно велика. Согласно исследованию НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф Гамелеи, любая бумажная купюра в постоянном обращении содержит 34 вида болезнетворных вирусов и бактерий. Другое дело личная бесконтактная карта – ее не нужно так часто как деньги передавать из рук в руки. Достаточно приложить ее к терминалу, и с платежного средства спишется нужная сумма за покупки или фиксированная – при оплате за проезд. Если карта потеряется, ее можно быстро заблокировать в мобильном приложении или в банке. При этом вся сумма, которая была на ней до блокировки, сохранится. Она перейдет на счет новой карты, которую перевыпустят при обращении в банк.