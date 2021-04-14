В ногу со временем: Как запланировать отдых через онлайн-сервис

На маркетплейсе можно найти традиционный отдых, но есть и необычные развлечения, о существовании которых человек иногда даже не подозревает.
Дает ли маркетплейс какие-то гарантии
Современный человек живет в очень активном ритме, поэтому спокойные вечера в домашней обстановке уже не восполняют потраченную энергию. Хочется провести выходные максимально ярко, чтобы подзарядиться на всю рабочую неделю.
Меню ближайших кафе изучено вдоль и поперек, но кроме них больше ничего в голову не приходит. Поисковые запросы, как всегда, выдают слишком много информации. При этом тратить драгоценное время на кучу звонков, чтобы уточнить условия квеста или детали какого-либо мероприятия, – сомнительное занятие, способное убить любой настрой.
Что такое маркетплейс
В условиях быстрого развития интернета закономерно стали появляться онлайн-сервисы, объединяющие товары и услуги от разных поставщиков в рамках единой площадки, – маркетплейсы. Это очень удобно и значительно экономит время, позволяя совершать покупки, не переключаясь между магазинами.
Индустрия развлечений не осталась в стороне – предложения от ресторанов, экскурсионных бюро и различных event-агентств также стали размещать на маркетплейсах. Разберемся, насколько легко запланировать отдых, воспользовавшись одним из таких ресурсов.
Использование крупных онлайн-площадок имеет еще одно неоспоримое преимущество – возможность сравнить услуги и их стоимость.
Сложности выбора
Заходя на сайт без четко сформулированной цели, пользователь обычно застывает в растерянности – не знает, в каком направлении двигаться. Онлайн-сервис должен помочь ему с выбором, предложив удобный интерфейс и консультацию.
На маркетплейсе можно найти традиционный отдых, но есть и необычные развлечения, о существовании которых человек иногда даже не подозревает.
Вот некоторые из наиболее интересных:
- экскурсия на «Мосфильм»;
- романтическое свидание на крыше;
- полет на параплане;
- сеанс экзотического массажа в SPA-салоне;
- участие в исторической реконструкции;
- посещение подземного бункера.
То есть, не имея никаких мыслей по поводу предстоящих выходных, можно просто зайти в ленту предложений, выбрать необходимый фильтр и наткнуться на оригинальную идею, которая раньше просто не приходила в голову.
«За чей счет этот банкет?»
В сфере услуг, как и в торговле, посредники устанавливают свою комиссию, оплачивать которую приходится покупателям. Однако не все придерживаются этой политики. Если в приоритете онлайн-сервиса забота о клиенте, то возможность размещаться на площадке оплачивает компания, предлагающая свои услуги. В итоге покупатель не переплачивает!
в каталоге R.Tiger сотни различный категорий услуг, а это более 8000 мероприятий на данный момент.
Представитель маркетплейса R.Tiger Антон Полетаев так разъяснил эту позицию.
- Действительно, у нас нет наценки для клиентов, потому что мы берем комиссию с организатора. Но это не значит, что стоимость услуги в итоге будет завышена: комиссия сервиса меньше той суммы, которая обычно закладывается компаниями в расходы на маркетинг. Тем самым мы стимулируем организаторов естественным образом снижать стоимость, так как их затраты снижаются, - отметил специалист.
То есть при заказе квеста-перформанса напрямую у фирмы цена будет такой же, что и в онлайн-сервисе. При этом площадка гарантирует: исполнитель не получит оплату, пока не выполнит все оговоренные условия.
Сравнить – и выбрать лучшее!
Использование крупных онлайн-площадок имеет еще одно неоспоримое преимущество – возможность сравнить услуги и их стоимость. Ведь, погуглив, можно получить лишь общую информацию о том, как выглядит интерьер заведения или какие развлечения предлагает агентство.
Маркетплейс и в этом плане обходит одиночных игроков. Например, в каталоге R.Tiger сотни различный категорий услуг, а это более 8000 мероприятий на данный момент. Выбрав среди них рестораны, можно ознакомиться с их программами и ценами. А еще в карточке мероприятия указываются доступные дополнительные услуги вроде настольных игр, живой музыки или шоу-программы.