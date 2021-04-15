В крупнейшем крымском банке запустили акцию по кредитной карте с кешбэком 2%

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В крымском банке РНКБ объявили о новой акции для клиентов, которые оформят кредитную карту с 15 апреля до 31 июля. Расплачиваться кредиткой будет выгоднее, так как пользователи получат кэшбек от банка в размере 2% от суммы всех покупок в интернете, которые будут сделаны до 31 июля.

Подробно ознакомиться с условиями акции и подать заявку на оформление карты можно на официальном сайте банка.

- Уже очень скоро наступят майские праздники, во время которых отдых и развлечения планирует практически каждая семья. В эти дни «запасной кошелек» в виде кредитной карты может очень пригодиться, а с учетом нашей новой акции расчеты кредитной картой можно совершать с выгодой для себя, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан

Если вы немного не уложитесь в бюджет, выделенный на майские праздники, можно с выгодой использовать кредитную карту - действует льготный 55-тидневный период, в течение которого не начисляются проценты за потраченные деньги. Это удобно, когда нужно взять взаймы у банка небольшую сумму до зарплаты.

В РНКБ напомнили, что оформление, обслуживание и перевыпуск карты осуществляется бесплатно. Для оформления кредитки нужно оставить онлайн-заявку на сайте банка, получить одобрение на ее оформление, а затем забрать готовую карту в офисе банка.

Пользователь кредитной карты может получить дополнительные привилегии от банка. В частности, при оплате картой в торговых сетях, которые являются партнерами программы «Ваш бонус», клиент получает до 20% от каждой покупки. Кроме того, в РНКБ действует программа лояльности. Клиенты могут получить скидку до 3% к ставке по кредитному продукту или повысить ставку по вкладу. Оплата покупок именно этой картой позволяет участникам программы получить максимальную выгоду.

КОНКРЕТНО

Сумма потребительского кредита по карте: 5 000 - 300 000 рублей.

Льготный беспроцентный период - 55 дней.

Срок рассмотрения заявки на оформление кредита - от 3 минут до 3 рабочих дней.

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита: 26,5%.

Кредит предоставляется Заемщику, соответствующему требованиям РНКБ Банк (ПАО) и предоставившему полный пакет документов.