В Крыму за год выдали 2448 льготных ипотек

Всего с апреля 2020 года по апрель 2021 года в Южном федеральном округе было выдано 50168 льготных ипотечных кредитов. Фото: Архив "КП"

За год в Крыму выдали 2448 льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Республики Крым со ссылкой на Правительство РФ.

Активнее всего приобретали квадратные метры в новостройках Симферополя и приморских городов. Благодаря финансовой поддержке молодые горожане перебираются со съемных в собственные квартиры, расположенные в многофункциональных жилых комплексах.

Всего с апреля 2020 года по апрель 2021 года в Южном федеральном округе было выдано 50168 льготных ипотечных кредитов.

- Ровно год назад Президент Российской Федерации объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей, - заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 квадратных метров.

Запуск программы обеспечил рост объемов нового строительства на рынке жилья: площадь разрешений на строительство жилья, выданных за 3 месяца текущего году, превысила аналогичный показатель I квартала 2020 года на 54%.

Справка

Ипотека под 6,5% годовых была запущена весной 2020 года в разгар пандемии как антикризисная мера. Программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Льготный кредит по ставке 6,5% и ниже можно получить на покупку квартиры в новостройке. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.

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