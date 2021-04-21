Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 апреля: Плюс 102 заболевших за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла Фото: Архив "КП"

В Крыму на амбулаторном лечении находятся 446 пациентов с коронавирусом, в стационарах — 1473 больных СOVID-19 и пневмонией. За сутки госпитализированы 72 человека, состояние 42 позволило оставить их под наблюдением дома.

Выявлено с начала периода наблюдений 39 тысяч 565 положительных анализа на COVID-19. Выписаны с выздоровлением — 36 тысяч 784 человека.

Данные Минздрава РК по заболеваемости коронавирусом

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в регионе зарегистрировано 102 новых случая коронавируса. У 13 инфицированных не было никаких симптомов заболевания. 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа. Лаборатории за сутки провели исследования проб на коронавирусную инфекцию 2 тысяч 325 человек. Выписаны с выздоровлением 122 человека. Умерли 5 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В регионе зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19.

С выздоровлением выписано 12 человек, умерли 2 пациента. Под наблюдением находится 336 человек, контактировавших с заболевшими.

Всего в Севастополе выявлен 13 тысяч 861 случай коронавируса. Выздоровели 12 тысяч 713 человек, умерли 597.

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