Юлия Смирнова: «Цены на недвижимость в Крыму снизят только новые жилые комплексы»

Если предложение на жилье в Крыму не покрывает громадный спрос потенциальных клиентов, то цена на квартиры будет непременно расти, уверена Юлия смирнова.

СТАРЫЕ«ГРАБЛИ» ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ

Цены на недвижимость в Крыму стабильно растут уже не первый год, несмотря на открытие Крымского моста, пандемию коронавируса и экономический спад.

Некоторые эксперты говорят о необходимости госрегулирования цен на недвижимость, чтобы остановить перманентный рост стоимости квадратных метров.

Впрочем, такая инициатива вызывает скепсис у специалистов отрасли, ведь искусственное сдерживание рыночных механизмов всегда и в любых сферах ведет к очень негативному фактору – дефициту.

Россияне прекрасно помнят дефицит практически всех товаров позднего СССР, когда цены на товары были жестко регламентированы. Даже сейчас многие супермаркеты жалуются на нехватку продуктов питания после того, как государство решило административными мерами заморозить цены на некоторые категории продуктовых товаров. При низких ценах производителям просто невыгодно продавать свою продукцию в торговые сети.

НА ЦЕНЫ В КРЫМУ ВЛИЯЕТ НЕХВАТКА ЖИЛЬЯ

Квартиры в новостройках Крыма – это такой же рыночный товар, как и сахар, и цена на него регулируется спросом и предложением.

- Если предложение на жилье в Крыму не покрывает громадный спрос потенциальных клиентов, то цена на квартиры будет непременно расти. Это классика рыночной экономики, непреложная истина для любого бизнесмена, - цитирует РИА Новости Крым советника заместителя председателя правительства Крыма Юлию Смирнову.

Выход из ситуации просто и банален - наращивать объемы строительства жилплощади.

- Причем больше жилья нужно возводить в разных ценовых категориях – от экономкласса до элитных апартаментов. Тогда рынок сам отрегулирует цену на недвижимость в Крыму, - продолжает Юлия Смирнова.

Если же искусственно сдерживать цену на недвижимость, но спрос еще больше вырастет, а вот застройщикам будет просто невыгодно продавать квартиры по заниженным ценам. Строительство встанет. Это неминуемо приведет к дефициту жилплощади, а значит – к еще большему росту цен на дефицитные квартиры на «черном рынке». Опять-таки, простая экономика, которую мы все уже проходили.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ

Жилье в крупных городах Крыма, тем более в приморских – всегда будет стоить дороже, чем в отдаленных и малонаселенных районах полуострова. Тем более что Симферополь, Ялта, Алушта уже итак плотно застроены – и необходимо искать новые площадки.

Сейчас застройщики рассматривают строительство микрорайонов в Белогорском районе, Симферопольском и Бахчисарае - недалеко от трассы «Таврида».

Именно «Таврида» подарила новые возможности в строительстве многоквартирных домов севернее Симферополя. Теперь эти районы логистически стали более привлекательны для проживания – федеральная трасса позволяет добраться из условного поселка Гвардейский до ЮБК очень быстро.

Таким образом, территории севернее и южнее Симферополя сейчас обладают огромным потенциалом.

- В Республике Крым во всех муниципальных образованиях приняты генеральные планы и правила землепользования и застройки. Приоритетные региональные объекты определены в схеме территориального планирования Республики. До конца года будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты для комплексного развития территорий. Таким образом у нас будут сформированы все необходимые инструменты для интенсивного развития строительства жилья, – заключила советник зампредседателя Совмина РК.

Ну и, конечно, новые жилые комплексы увеличат предложение на рынке – и снова-таки естественным образом цены на жилье со временем пойдут на спад.