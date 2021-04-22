Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 апреля: Плюс 98 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму выявили 39 663 человека с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 444 человека, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 1454 человека, сообщили Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 39 663 человека с коронавирусом, выписали за этот период 36 879 человек (95 – за последние сутки). 1175 человек скончались (3 – за последние сутки).

С 22 апреля в крупных торговых центрах Симферополя начали функционировать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

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В Крыму за 21 апреля зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего числа заболевших 82 самостоятельно обратились за медпомощью, 15 – ранее контактировали с заболевшими, один случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 2711 человек.

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На 22 апреля в Севастополе привито от коронавируса 41 449 человек. Второй этап вакцинации прошли 20 747 жителей региона, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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