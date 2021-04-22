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Каждый третий крымчанин использует кредитную карту как «запасной кошелек» Клиенты крупнейшего крымского банка могут получать бонусы и кэшбек, расплачиваясь кредиткой Крымчане начали активнее использовать кредитные карты. Так, по данным крымского банка РНКБ, клиентам выдано больше 800 тысяч кредиток на сегодняшний день. В первом квартале текущего года вырос и кредитный портфель банка. Он составил 577 миллионов рублей (это в 2,8 раза больше, чем прирост за весь 2020 год).

В РНКБ отмечают, что владельцы карт уже оценили главные преимущества их использования. Самое главное из них - 55 дней льготного периода, в течение которого пользователь не платить проценты за потраченные средства по кредитке. Кроме того, не нужно платить за оформление карты и ее обслуживание. Она может использоваться как запасной кошелек для повседневных трат и вовремя выручит, когда не хватает средств.

Кроме того, активно расплачиваясь кредитной картой, клиенты автоматически становятся участниками программ лояльности РНКБ и партнеров банка, а также платежной системы «Мир». Пользователи могут получать бонусы за покупки, увеличить процент по депозиту или же уменьшить - по кредиту.

По данным банка, благодаря этим факторам количество активных пользователей кредитных карт значительно увеличилось - в первом квартале 2021 года прирост составил 50% от аналогичного показателя за весь 2020 год.

- Мы рады, что уровень финансовой грамотности наших клиентов постоянно растет, и они знают, что с помощью кредитной карты можно совершать покупки с выгодой для себя, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – При этом подать заявку на оформление такой карты можно в любое удобное время в мобильном приложении банка, а уже после получения положительного решения забрать ее в офисе.

КСТАТИ

По данным банка, крымчане чаще всего покупают с помощью кредитной карты продукты питания, одежду и обувь, товары для дома, а также оплачивают бензин на заправках. Клиенты банка используют кредитку и для крупных покупок. Например, оплачивают приобретение бытовой техники, мебели, мобильных телефонов и строиматериалов.

ВАЖНО

Для новых владельцев кредитных карт банк запустил акцию. Если оформить кредитку с 15 апреля до 31 июля, то на карту будет возвращаться кэшбек от банка в размере 2% от суммы оплаты всех покупок в интернете. Для оформления кредитки нужно оставить онлайн-заявку на сайте банка, получить одобрение на ее оформление, а затем забрать готовую карту в офисе банка. С полными условиями использования кредитной карты можно ознакомиться на сайте РНКБ.