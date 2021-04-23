Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 апреля: Больше ста новых случаев

Ковид вновь набирает обороты. Фото: "КП" Архив

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 408 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1507.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 39764 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 36978.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 22 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3067 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 99 человек, выздоровевших за весь период – 36 978 человек.

Данные Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 22 новых случая заражения COVID-19, сообщили в местном правительстве. Скончались трое пациентов, 17 выписаны с выздоровлением.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 13 тысяч 907 человек. Выздоровели 12 тысяч 759, умерли 603.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50