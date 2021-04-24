Оплата коммунальных услуг в мобильном приложении: быстро и без очередей

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За последний год из-за ограничений по коронавирусу люди привыкли совершать покупки онлайн, смотреть обучающие вебинары, и перевели в интернет другие привычные действия. Это же касается и финансовых операций. Большинство из них можно сделать в мобильном приложении или интернет-банке. Например, оплатить услуги ЖКХ, счет мобильного телефона или же зарегистрироваться как самозанятый. «Комсомолка» вместе с сотрудниками ведущего крымского банка разбиралась, что такое сервис «Мои подписки» в приложении РНКБ, и почему выгоднее оплачивать коммуналку, используя его?

1. Что такое «Мои подписки»?

Это сервис, в котором клиент может получить информацию о текущих начислениях по платежам от поставщиков коммунальных услуг и сразу же оплатить коммуналку.

2. Как работает сервис?

Если вы никогда не оплачивали коммуналку онлайн, самое время начать это делать. Ведь для погашения задолженности не нужно стоять в очереди в кассах банка, все можно сделать дистанционно. Итак, в первую очередь нужно скачать мобильное приложение. Если же вы давно оплачиваете коммуналку через приложение, то наверняка по привычке заходите во вкладку «Платежи» - «Коммунальные услуги», а далее выбираете нужного поставщика услуг по электроэнергии, газу, теплоснабжению и так далее. В этой вкладке можно оплачивать счета за квартплату, капремонт, вывоз мусора и даже за стационарный телефон.

Теперь же для оплаты коммуналки не нужно заходить во вкладку каждой ресурсоснабжающей организации отдельно. «Крымгаз», «Воду Крыма», «Крымэнерго» и других поставщиков можно собрать в одном окне. Так, заходя на главную страницу мобильного приложения, нужно выбрать иконку с подписью «Счета к оплате», а дальше перейти в сервис «Мои подписки». Там есть функция «Добавить подписку». Так вы можете самостоятельно сформировать список нужных организаций. Их также можно удалять из подписок, если это перестало быть актуальным.

3. Как оплачивать счета?

Дальше происходит следующее - поставщики услуг ЖКХ ежемесячно с 1 по 15 число отправляют в банк всю необходимую информацию о начислениях. По этим данным формируется задолженность, которую клиент видит в сервисе «Мои подписки». Как только одна ресурсоснабжающая организация передала в банк нужную информацию, клиент получает уведомление, где указана сумма платежа и поставщик.

Кроме того, в мобильном приложении приходит push-уведомление, где указан поставщик и сумма платежа. Оплачивать услуги можно в том же сервисе, нажав на иконку необходимой организации.

4. Что делать, если сервис показывает уже оплаченное начисление?

Если вы уже оплатили определенную услугу в другом сервисе или банке, но получили уведомление о начислении в сервисе «Мои подписки», не пугайтесь. Можно отказаться от оплаты, нажав на кнопку «Уже оплачено». В следующем месяце придет уведомление с новым начислением.

5. Что делать, если продолжают приходить коммунальные счета по проданной квартире?

Клиент может отказаться от получения счетов по конкретной квартире или дому. Для этого нужно нажать кнопку «Удалить», и по этому адресу счета за коммуналку не будут приходить.