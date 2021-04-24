Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 апреля: Плюс 105 заболевших за сутки

За последние сутки во всех лабораториях республики на коронавирус было обследовано 2575 человек. Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 407 человек, на стационарном с диагнозом covid и пневмония - 1502.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 39869 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 37068.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

В Крыму на утро 24 апреля зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 16 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, отметил Аксенов.

За последние сутки во всех лабораториях республики на коронавирус было обследовано 2575 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за 23 апреля зарегистрировали 22 случая коронавируса.

Напомним, на вчерашний день с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 13 тысяч 907 человек. Выздоровели 12 тысяч 759, умерли 603.

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