Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 апреля: За сутки 104 новых случая

Всего с начала пандемии в республике выявлено 39973 положительных на Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса сейчас находятся 436 человек, на стационарном с диагнозом covid и пневмония - 1571 пациентов.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 39973 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 37089, сообщает Минздрав Крыма.

Фото: Минздрав РК.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки коронавирусом заболели 104 человека, из них 16 пациентов не чувствовали никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 24 апреля выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, 31 человек выписан после выздоровления.

За сутки умерли три человека в возрасте от 74 лет до 91 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50