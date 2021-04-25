Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 апреля: За сутки 104 новых случая

Всего с начала пандемии в республике выявлено 39973 положительных на Covid-19.
Фото: Архив "КП"
В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса сейчас находятся 436 человек, на стационарном с диагнозом covid и пневмония - 1571 пациентов.
Всего с начала пандемии в республике выявлено 39973 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 37089, сообщает Минздрав Крыма.
Фото: Минздрав РК.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
В Крыму за сутки коронавирусом заболели 104 человека, из них 16 пациентов не чувствовали никаких симптомов.
- Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе на утро 24 апреля выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, 31 человек выписан после выздоровления.
За сутки умерли три человека в возрасте от 74 лет до 91 года.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50