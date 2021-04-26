Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 апреля: Плюс 98 новых случая

Всего с начала пандемии в Крыму выявили 40071 заболевших Фото: Александра Тимощенко

На полуострове, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении от коронавируса находится 482 человек, а стационарное с диагнозом covid и пневмония проходят – 1592.

Всего с начала пандемии в Крыму выявили 40071 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано 37094.

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Данные Минздрава Крыма

На утро 26 апреля в лабораториях полуострова выявили 98 случаев коронавируса, 7 человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За последние сутки в лабораториях полуострова на коронавирусную инфекцию обследовали 1671 человек. Всего с начала пандемии выздоровело 37 094, за последние сутки – 5 человек.

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За истекшие сутки в городе-герое зарегистрировали 24 новых случая заболевания COVID-19. 12 человек уже выписали с выздоровлением. Умерли два человека, оба в возрасте 80 лет.

По данным сайта Правительства Севастополя, всего в городе коронавирусом заболело 13 956 человек. В настоящий момент выздоровели 12 805 человек, 608 умерли.

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