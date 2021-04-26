Крупнейший крымский банк выдал 4 миллиарда рублей для поддержки бизнесменов по госпрограммам

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Уже больше года все борются с пандемией коронавируса. Предприниматели понесли большие убытки за это время, ведь ограничения коснулись многих сфер бизнеса. В связи с этим в правительстве РФ были разработаны госпрограммы поддержки. Кроме того, продолжают действовать и другие госпрограммы, которые были запущены и до коронавируса. По данным крупнейшего крымского банка РНКБ, в первом квартале текущего года представители малого и среднего бизнеса получили 4 миллиарда рублей кредитов в рамках льготных госпрограмм. Это примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, отмечают представители банка.

В частности, по льготной программе Министерства экономического развития РФ, в рамках которой можно было получить кредит со ставкой 7,75-9,95% годовых, РНКБ выдал бизнесменам больше 3,5 миллиарда рублей (было заключено 565 кредитных договоров). По статистике заявки на льготные займы чаще всего подают предприниматели, работающие в сфере торговли, гостиничного бизнеса и общепита, а также строительства.

Льготная госпрограмма Министерства сельского хозяйства, в рамках которой можно получить кредит по ставке до 5% годовых, также продолжает действовать. РНКБ выдал бизнесменам 353 миллиона рублей в первом квартале 2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО

- Наш банк готов предоставлять клиентам кредиты в рамках большинства государственных программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Предоставление кредитных средств по льготным условиям и ставкам для поддержки и развития бизнеса в регионах присутствия является одним из главных приоритетов в нашей работе.

КСТАТИ

В этом году РНКБ запустил пилотный проект для улучшения условия кредитования сельхозпроизводителей. Так, аграрии могут получить беззалоговый займ в размере до 3 миллионов рублей. Такие условия действуют для заемщиков, деятельность которых будет соответствовать установленным банком критериям. Кроме того, для таких бизнесменов сокращено количество документов для принятия решения по кредитам, не превышающим 30 миллионов рублей.

Заявку на кредит представители бизнеса могут подавать онлайн без визита в офис – в мобильном приложении банка для юридических лиц или на сайте РНКБ.