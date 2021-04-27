Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 апреля: зафиксировали еще 101 случай

Амбулаторное лечение от коронавируса проходят 483 человек Фото: "КП" Архив

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 483 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1579 заболевших. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму выявили 40172 больных коронавирусом, выписано с выздоровлением – 37187 человек (из них за последние сутки 93 человека). Кроме того, с начала пандемии зафиксировали 1199 умерших от ковида (5 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 26 апреля зафиксировали 101 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Семь человек переносят инфекцию бессимптомно, 82 – самостоятельно обратились за медпомощью, 19 – ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 898 человек.

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По данным пресс-службы правительства города, на 27 апреля зарегистрировали 21 новый случай заболевания COVID-19. При этом 32 человека выписаны после выздоровления, три человека скончались в возрасте от 68 до 82 лет.

С начала пандемии в городе-герое заболели коронавирусом 14 001 человек. В настоящий момент выздоровели 12 842 человека, 614 умерли.