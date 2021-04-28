Зимний центр для горячих детских сердец

В Евпатории наконец-то появится профессиональная зимняя площадка, где дети смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием/Фото: Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха.

Спортивный подарок для детей Евпатории

Накануне власти Крыма окончательно определили судьбу пустыря в Евпатории, на котором уже к сентябрю должен был появиться ледовый центр для детей. После встреч с горожанами и представителями духовного управления мусульман Крыма решено благоустроить заброшенную территорию. По просьбам местных жителей здесь появится профессиональная детская школа зимних видов спорта, сквер дружбы и памяти, а также площадка для самых маленьких.

Еще в феврале этого года заслуженный российский фигурист Илья Авербух сообщил, что хочет открыть в Евпатории профессиональную школу зимних видов спорта. В школе дети смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем круглый год, а тренировать их будут знаменитые отечественные специалисты. Кроме того, в ледовом центре бесплатно смогут кататься все желающие горожане. Здесь же будут проходить и масштабные шоу-программы, привлекающие туристов со всей России.

Новость с восторгом встретили и взрослые евпаторийцы, и дети. Евпатория – знаменитая на всю Россию детская здравница, но в городе до сих пор не было инфраструктуры для тренировок на льду – да еще и на таком профессиональном уровне. Местные власти быстро подобрали площадку для важного спортивного объекта – давно заброшенный пустырь в районе школы №12 на улице Хлебная, 51, который горожане уже давно просили привести в порядок. Школа должна была принять первых воспитанников этой осенью.

Так сейчас выглядит заброшенный пустырь, где вскоре появится ледовый дворец и парк дружбы/ Фото: Фейсбук Руслана Бальбека

«Нацелены на развитие региона, а не инсинуациях»

Вскоре представители крымско-татарской общественности заявили, что до 1944 года на этой территории находилось мусульманское кладбище. Еще в 90-х крымские татары по своей инициативе установили каменный знак, свидетельствующий о давнишних захоронениях. Местные власти сделали небольшую паузу на размышление - как поступить с пустырем.

Чтобы не растягивать разрешение ситуации на долгие месяцы, рискуя лишить город спортивного объекта, ситуацию оперативно взяли на контроль власти республики. Правительство Крыма и глава региона Сергей Аксенов, опираясь на позицию евпаторийцев, приняли решение - благоустраивать заброшенный пустырь нужно обязательно. В восточной части города живет около 25 тысяч человек, а никакой инфраструктуры для спорта, прогулок и культурного досуга у них нет.

- На этом земельном участке мы начинаем строительство спортивного объекта, рядышком располагаем сквер дружбы и памяти. Если в процессе строительства будут обнаружены захоронения, то, в соответствии с законом, будем проводить перезахоронение на городские кладбища. Мы решительно хотим уйти от любых политических инсинуаций и нацелены на развитие региона, - заявил Евгений Кабанов на встрече с горожанами в Евпатории.

От дрязг прошлого – к идее общего созидания

По мнению вице-спикера Госсовета Крыма Владимира Бобкова, когда речь идет о необходимых всем инфраструктурных проектах, педалировать национальный фактор не только не логично, но и разрушительно.

- Это касается всех подобных объектов в целом. Я лично и евпаторийцы вздохнули с облегчением, когда узнали, что ситуация вокруг детской спортивной школы разрешилась в таком конструктивном ключе. Я надеюсь, что впредь в вопросе создания комфортных условий для крымчан – а тем более детей, мы будем руководствоваться целесообразностью и здравым смыслом, а не находить точки национальных противоречий, как это было раньше в Крыму, - подчеркнул Владимир Бобков.

Что ж, будем надеяться, что порочная национальная политика времен Украины, не раз приводившая к распрям между народами полуострова, навсегда останется в прошлом. А в настоящем крымчане начнут жить общей идеей созидания, ведь новый каток и благоустроенный парк на месте пустыря порадуют абсолютно всех детей, вне зависимости от их национальности – а это главное.