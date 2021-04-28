Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 апреля: Плюс 99 новых случая

За сутки выявлено 99 больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 1561 человек. Еще 442 находятся на амбулаторном лечении.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии пребывают 127 пациентов, 5 подключены к аппаратам ИВЛ и 25 на не инвазивной вентиляции легких. 482 госпитализированных подключены к кислороду.

С начала периода наблюдений в Крыму выявлено 40 тысяч 271 положительных на COVID-19. Выписаны с выздоровлением — 37 тысяч 328 человек.

Данные Минздрава РК по заболеваемости

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За сутки в Крыму зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. У 11 инфицированных болезнь протекает без симптомов, 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 57 человек с коронавирусом и пневмонией. На амбулаторное лечение определены 48 человек.

Лаборатории провели обследование проб 2531 человек. Выписаны с выздоровлением 141 человек, скончались 5 пациентов.

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Данные по заболеваемости коронавирусом уточняются.

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