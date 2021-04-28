Что изменится с 1 мая 2021 года в Крыму: новые штрафы и правила для прибывших из-за границы

С наступлением последнего месяца весны россиянам будет проще продавать и покупать машины с пробегом Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРИБЫВШИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Глава РК Сергей Аксенов 23 апреля внес изменения в указ о мерах повышенной готовности, согласно которому вводятся новые правила для граждан Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, прибывающие в Крым из-за рубежа, должны пройти первое ПЦР-тестирование на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия в Крым и загрузить результат на портал госуслуг, а также повторное обследование - в пятидневный срок с момента приезда. Между первым и вторым лабораторным тестированием должно пройти не менее суток. До получения результатов нужно сохранять режим самоизоляции.

РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ – ПО ЖЕЛАНИЮ

С 1 мая решение о том, переводить ли пожилых сотрудников на дистанционный режим работы, будет принимать работодатель. До 1 мая эта мера носила обязательный характер, а не рекомендательный.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ЛЕТЧИКОВ

С 1 мая бывшим членам экипажей гражданских воздушных судов пересчитают доплаты к пенсиям. Увеличение выплат предусмотрено пилотам, радистам, а также некоторым категориям механиков и инженеров.

НОВЫЕ ШТРАФЫ

Вступает в силу новый закон, который запрещает водителям общественного транспорта высаживать детей, не заплативших за проезд. Такая норма действует, если малолетний пассажир едет один, без сопровождения взрослого. Водитель, который высадит «несовершеннолетнего зайца», заплатит 5 тысяч рублей штрафа, а кондуктор или контролер – 20-30 тысяч рублей.

УПРОЩЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТО С ПРОБЕГОМ

С наступлением последнего месяца весны россиянам будет проще продавать и покупать машины с пробегом. Так, продавец транспорта вносит фамилию, имя, отчество покупателя в договоре купли-продажи на портале Госуслуг, а остальные данные система заполнит автоматически. Информация о том, что авто продано новому владельцу, будет передана с портала ГИБДД автоматически.

Однако покупатель должен посетить офис ГИБДД или МФЦ в течение десяти дней после заключения сделки, чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

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