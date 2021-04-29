Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 апреля: Еще 101 заболевший за сутки

С начала пандемии в Крыму выявили 40 372 человека с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным ежедневного мониторинга Министерства здравоохранения РК, амбулаторное лечение от коронавируса проходит 421 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1566 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 40 372 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 37 420 человек (92 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

По данным главы РК Сергея Аксенова, за 28 апреля выявили 101 случай коронавируса. 18 из зараженных переносят инфекцию бессимптомно, 81 инфицированный обратился за медпомощью самостоятельно, 20 человек ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавиурс 2753 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 29 апреля в Севастополе привито от коронавируса 49 230 человек, по данным пресс-службы правительства города. Второй компонент вакцины уже получили 24 270 человек, случаев осложнений нет.

В Севастополь поступило 66 тысяч доз вакцины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50