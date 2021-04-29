В «Ключевом центре» за месяц выдано больше миллиарда рублей кредитов

«Ключевой центр» открылся в Симферополе в середине марта Фото: Надежда ДАЦЮК

За месяц с момент открытия «Ключевой центр» ипотечного и автокредитования РНКБ выдал клиентам 1,4 миллиарда рублей в качестве займов, из них большая часть - 1,2 миллиарда - на покупку недвижимости, 200 миллионов рублей - автокредиты.

Напомним, что «Ключевой центр» открылся в Симферополе с 17 марта на проспект Кирова, 39. Он работает по принципу «единого окна». То есть клиент, который обратился в центр, получает полный спектр услуг от выбора объекта покупки до получения на руки документов на право собственности. Кроме того, потенциальный покупатель квартиры или авто может обратиться в центр за профессиональной консультацией. На этапе выбора объекта недвижимости в новостройках клиенту предложат воспользоваться интерактивной картой визуализации, чтобы найти наиболее подходящий вариант.

Заемщик может подать заявку на кредит, получить одобрение банка, заключить кредитный договор и провести сделку за один день. Если же клиент уже выбрал подходящую квартиру, а заявку на получение кредита подал на официальном сайте банка или в мобильном приложении, то процесс заключения сделки ускорится.

- Среднедневной объем выдач ипотечных кредитов в РНКБ за апрель на 17% опережает показатели прошлого месяца, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Прирост обеспечен в том числе благодаря работе нашего нового «Ключевого центра», где можно оформить сделку полностью в электронном формате и получить кредит в течение одного дня.

ВАЖНО

Заемщик может выбрать оптимальный вариант программ ипотечного и автокредитования. Минимальная процентная ставка по ипотеке, которую предоставляет РНКБ, составляет 3%. Кроме того, банк принимает участие в госпрограмме льготной ипотеки под 6,5%. Однако клиенты могут понизить эту ставку до 5-5,5% с помощью дисконтов от банка и застройщика. Пользователи кредитной карты РНКБ могут получить больше привилегий, выполняя условия программы лояльности от банка.

КСТАТИ

С момента открытия в марте 2021 года в симферопольском «Ключевом центре» ипотечного и автокредитования РНКБ ежедневно совершается до 30 сделок. С начала года банк выдал более трех тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Около 76% кредитов от общего количества выданных банком на приобретение строящегося жилья - это займы по льготным ставкам в рамках госпрограмм поддержки.