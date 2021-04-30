Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 апреля: Еще 97 новых случаев

Коронавирус не отступает. Фото: архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 416 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1546.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 40469 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 37521

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Данные Минздрава РК.

За 29 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаями, 2 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2675 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 101 человек, выздоровевших за весь период – 37 521 человек.

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