Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 мая: Еще 99 новых случаев

С начала пандемии в Крыму выявили 40 568 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 442 человека, в стационарах лечатся 1458 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 40 568 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 37669 человек (148 человек – за последние сутки). Скончались с начала пандемии 1221 человек.

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Данные Министерства здравоохранения РК

За 30 апреля в Крыму зафиксировали 99 новых случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 5 человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 68 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 30 человек – ранее контактировали с заболевшими. Один случай завезен из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3033 человека.

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