Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 мая: Еще 102 новых случаев

В Крыму еще действуют меры по профилактике распространения коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Министерство здравоохранения Республики Крым озвучило последние данные по обстановке с новой коронавирусной инфекцией в регионе.

В настоящее время амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 получают 480 женщин и мужчин, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1486 человек.

За все время пандемии, а это больше года, специалисты выявили 40670 положительных на ковид. Удалось излечить от опасной хвори 37708 заболевших. Скончались с начала пандемии 1227 человек.

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Статистика коронавируса в регионе на 2 мая 2021 года. Фото: Минздрав РК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что за минувшие сутки зафиксировано 102 случая коронавирусной инфекции. Причем у 10 человек не было никаких симптомов ковида, 81 заболевших сами попросили помощи у медиков, 21 случай нашли среди контактных по ранее зафиксированным случаям COVID-19.

За сутки из ковидных отделений больниц выписали 39 человек.

Не удалось спасти троих.

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