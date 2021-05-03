Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 мая: Плюс 101 новый случай

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 40771 заболевших Covid-19 Фото: Архив "КП"

На территории полуострова, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid-19 проходят 523 человека, а стационарное с диагнозом covid-19 и пневмония - 1507.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 40771 заболевших Covid-19. С выздоровлением выписано - 37720.

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Данные Минздрава РК

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 101 новый случай коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 7 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

В лабораториях полуострова на новую коронавирусную инфекцию было обследовано 1018 человек. Всего за день количество выздоровевших составило 12 человек, а за весь период - 37 720.

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