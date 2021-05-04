Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 мая: Плюс 98 заболевших

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 40869 человек Фото: Александра Тимощенко

На территории полуострова, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находится 546 человек, а на стационарном - 1518.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболело 40869 человек, с выздоровлением выписано - 37778.

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За последние сутки в Крыму выявили 98 заболевших коронавирусом. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 12 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа – отметил Аксенов.

За сутки от коронавируса выздоровели 58 человек, а за весь период пандемии – 37 778.

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